Запад обвинили в саботаже зерновой сделки
Запад саботирует восстановление зерновой сделки. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, сообщает ТАСС.
Дипломат обвинил западные страны в отсутствии каких-либо действий для достижения консенсуса.
«При нынешней позиции Запада никаких перспектив [для восстановления зерновой сделки] нет», — сказал он.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал условия для возобновления процесса. По его словам, для этого потребуется выполнение меморандума Россия — ООН, так как Москва не видит прогресса в деле снятия санкционных ограничений с российских экономических операторов, задействованных в производстве и экспорте.
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