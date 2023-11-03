Запад обвинили в саботаже зерновой сделки

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал условия для возобновления процесса. По его словам, для этого потребуется выполнение меморандума Россия — ООН, так как Москва не видит прогресса в деле снятия санкционных ограничений с российских экономических операторов, задействованных в производстве и экспорте.