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Нетаньяху пообещал изменить Ближний Восток военным ответом ХАМАС

EPA/TACC

Израиль своим военным ответом исламистскому движению ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Государство [Израиль] перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток», — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр также предупредил, что «трудные дни для Израиля еще впереди».

В России вдвое увеличат размер выплат по больничному

Россиянам почти в два раза увеличат размер выплат по больничному в 2025 году. Об этом «Известиям» рассказали в Минтруде.

«Максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат более чем в два раза — с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей в 2025 году», — пишет издание, ссылаясь на данные ведомства.

Как подчеркивается, это связано с введением единого тарифа страховых взносов. В ведомстве подчеркнули, что максимальная сумма выплат по больничному листу в 2025 году составит 5674 рубля в сутки.

Кремль следит за «разрастанием» конфликта на Ближнем Востоке

Россия с тревогой следит за обострением палестино-израильского конфликта, ситуация опасна разрастанием. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит вокруг Израиля, на Ближнем Востоке. Эта ситуация потенциально опасна разрастанием, и поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни», - пояснил он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, осуществляются все необходимые контакты «для того, чтобы понимать ситуацию».

«Канцлер без страны»: немецкие СМИ о провале партии Шольца на выборах

EPA/TACC

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца проиграла региональные выборы в Гессене и Баварии, землях, где живет почти четверть населения страны. Немецкие СМИ назвали это провалом для правительства Шольца и отметили, что единственный шанс нынешних властей - это изменение миграционной и экономической политики.

Шеф-редактор Bild Роберт Шнайдер назвал Шольца «канцлером без страны». По словам Шнайдера, результаты выборов в Баварии и Гессене содержат послание, «столь же ясное, сколь и болезненное для правительства: оно потерпело неудачу и больше не получит большинства ни в опросах, ни на выборах».

ФСБ завела дело о госизмене против адвоката Новикова

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Российские спецслужбы задокументировали переход юриста на сторону противника. Новиков с началом специальной военной операции прибыл на Украину и вступил в подразделение территориальной обороны. Он прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях и пропаганде против интересов России.

Минобороны заявило о нанесении поражения ВСУ у Работино

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом в понедельник, 9 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

В ведомстве также сообщили, что у села Вербовое Запорожской области была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Уничтожены свыше 15 бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

Шевчук перенес инфаркт

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда. Об этом сообщил изданию «Подъём» источник из окружения рок-музыканта. Он уточнил, что инфаркт случился у Шевчука ещё в сентябре.

Запланированные выступления группы вынужденно перенесены на 2024 год. Ранее СМИ сообщали, что концерт, который должен был пройти 28 октября в Тель-Авиве, отменили из-за резкого обострения ситуации в Израиле.

На Украине назвали условие для переговоров с Россией

Украина якобы увидит настрой российской стороны на переговоры в случае «реального вывода войск», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. В интервью украинской редакции Forbes он отметил, что даже это обстоятельство не гарантирует переход Киева к диалогу.

«Вывод русских войск с территории Украины. Если я увижу, по крайней мере, начало этого вывода и убедись, что это реальный вывод, а не декорация, пойму — они настроены на переговоры. Но это не означает автоматического согласия Украины на переговоры. Слишком часто Россия обманывала нас, европейцев, американцев, чтобы ей можно было поверить с первого слова или шага», — пояснил Кулеба.

Галкин* оценил возможность эмиграции из Израиля

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сообщил, что не собирается покидать Израиль на фоне атаки «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Возможность эмиграции из страны шоумен оценил в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня, в эти трудные, горестные для Израиля дни, мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать», — заявил Галкин. При этом юморист добавил, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве остается открытым, поэтому улететь из страны можно. «Да, не все авиакомпании летают, многие боятся (...) Улететь можно, но мы не улетаем», — добавил он.

«Холодный душ для ООН»: Захарова оценила слова Буданова об атаках на ЗАЭС

Признание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в попытках Киева захватить Запорожскую АЭС должно стать «холодным душем для ООН». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут «Известия».