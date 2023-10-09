«Холодный душ для ООН»: Захарова оценила слова Буданова об атаках на ЗАЭС

Признание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в попытках Киева захватить Запорожскую АЭС должно стать «холодным душем для ООН». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут «Известия».

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о трех попытках украинского спецназа захватить Запорожскую АЭС, которые завершились провалом. При этом первая была предпринята еще в августе 2022 года.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что представители ООН неоднократно заявляли, что якобы не могут «определить направление удара по станции».

«Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Все, о чем мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение», - заметила она.

Захарова также обратила внимание на то, что МИД России неоднократно заявлял о том, что Киев «использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия"» для шантажа Европы.

Она выразила надежду, что заявление Буданова «выведет из гипнотического сна» население стран НАТО, которому внушали, что это Москва создает угрозы ядерным объектам.

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных в 2022 году. При этом в Киеве обвиняли Россию в желании подорвать атомную электростанцию и дестабилизировать обстановку, потому что Москва «не заинтересована в безопасности на Украине».