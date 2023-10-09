«Сегодня, в эти трудные, горестные для Израиля дни, мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать», — заявил Галкин. При этом юморист добавил, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве остается открытым, поэтому улететь из страны можно. «Да, не все авиакомпании летают, многие боятся (...) Улететь можно, но мы не улетаем», — добавил он.