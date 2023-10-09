В Кремле обеспокоены потенциальным «разрастанием» конфликта на Ближнем Востоке
Россия с тревогой следит за обострением палестино-израильского конфликта, ситуация опасна разрастанием. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит вокруг Израиля, на Ближнем Востоке. Эта ситуация потенциально опасна разрастанием, и поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни», - пояснил он.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, осуществляются все необходимые контакты «для того, чтобы понимать ситуацию».
7 октября боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля. Бойцы движения также высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд городов. Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что боевики захватили в Израиле более ста человек. А израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
В ответ на нападение израильские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по сектору Газа. По данным ООН, на фоне эскалации сектор покинули уже 123 538 палестинцев. В Газе полностью разрушены 159 жилых зданий, еще 1210 зданиям нанесен серьезный ущерб.