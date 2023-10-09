«Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит вокруг Израиля , на Ближнем Востоке. Эта ситуация потенциально опасна разрастанием, и поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни», - пояснил он.

7 октября боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля. Бойцы движения также высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд городов. Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что боевики захватили в Израиле более ста человек. А израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.