«Канцлер без страны»: немецкие СМИ о провале партии Шольца на выборах

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца проиграла региональные выборы в Гессене и Баварии, землях, где живет почти четверть населения страны. Немецкие СМИ назвали это провалом для правительства Шольца и отметили, что единственный шанс нынешних властей - это изменение миграционной и экономической политики.

Шеф-редактор Bild Роберт Шнайдер назвал Шольца «канцлером без страны». По словам Шнайдера, результаты выборов в Баварии и Гессене содержат послание, «столь же ясное, сколь и болезненное для правительства: оно потерпело неудачу и больше не получит большинства ни в опросах, ни на выборах».

В Гессене СДПГ набрала 15,1 процента голосов, потеряв 4,7 процентного пункта по сравнению с предыдущими выборами. Это худший результат в истории партии в этом регионе. В Баварии СДПГ набрала 8,4 процента - на 1,3 процентного пункта меньше, чем в 2018 году. Такие результаты «уже не пощечина, а катастрофа», считает Шнайдер.

По его мнению, единственном выходом для правительства является жесткая смена курса, особенно в экономической и миграционной политике - жители страны хотят заметно сократить масштабы нелегальной иммиграции.

Выборы в Гессене выиграл оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС), а в Баварии - Христианско-социальный союз. Правые популисты также «могут чувствовать себя уверенно» - это отражается в «катастрофически хороших результатах» партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в обеих землях, отмечает TAZ.

Выбор показали - люди не доверяют социал-демократическому канцлеру, они не понимают «зеленого» вице-канцлера Роберта Хабека и считают либералов неуместным в правительственной коалиции, пишет Focus.