На Украине назвали условие для переговоров с Россией

«Вывод русских войск с территории Украины. Если я увижу, по крайней мере, начало этого вывода и убедись, что это реальный вывод, а не декорация, пойму — они настроены на переговоры. Но это не означает автоматического согласия Украины на переговоры. Слишком часто Россия обманывала нас, европейцев, американцев, чтобы ей можно было поверить с первого слова или шага», — пояснил Кулеба.