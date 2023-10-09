Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда. Об этом сообщил изданию «Подъём» источник из окружения рок-музыканта. Он уточнил, что инфаркт случился у Шевчука ещё в сентябре.

Запланированные выступления группы вынужденно перенесены на 2024 год. Ранее СМИ сообщали, что концерт, который должен был пройти 28 октября в Тель-Авиве, отменили из-за резкого обострения ситуации в Израиле.