Пока вы не уснули: Кремль об отказе Молдавии от газа РФ и кто иниицировал конфликт на Украине

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Кремль прокомментировал отказ Молдавии от российского газа

Диалог между Молдавией и компанией «Газпром» должен сохраняться, так как у страны есть задолженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Таким образом он прокомментировал отказ Молдавии от закупок газа у российской компании. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время представители Кишинева и «Газпрома» продолжают поддерживать контакты.

«Если я правильно понимаю, продолжаются контакты между «Газпромом» и Молдавией. Тем более у молдавской стороны есть долги. <...> Этот диалог должен продолжаться», — заявил он.

В Словакии сказали, кто спровоцировал конфликт на Украине

Бывший премьер-министр Словакии и глава партии Smer («Курс — социальная демократия»), победившей на парламентских выборах, Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине инициировали не россияне, а украинцы.

«Нацисты «Азова»* на Украине интегрированы в ВСУ, и совершают ужасные преступления», - отметил он.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

«От Лиссабона до Луганска»: Бербок обозначила будущие границы ЕС

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выездного заседания министров иностранных дел, которое проходит сегодня в Киеве, заявила о том, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Ее слова приводит РИА Новости.

«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», - заявила она.

Дети Варданяна попросили мировых лидеров о помощи

Дети экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), задержанного в Азербайджане, Рубена Варданяна обратились с призывом о помощи к мировому сообществу, сообщается в Telegram-канале политика. Они попросили глав государств, правозащитников и СМИ помочь с освобождением их отца.

«С тех пор, как он был задержан, у нас нет возможности связаться с ним и узнать о его состоянии. Мы не знаем, как с ним обращаются, и опасаемся за его жизнь и здоровье <…> Мы, дети Рубена Варданяна, призываем вас встать на защиту прав нашего отца и всех несправедливо задержанных армян и добиваться их немедленного и безусловного освобождения. Ни один человек не должен подвергаться преследованию и лишаться свободы за свои убеждения, вероисповедание или национальность», — говорится в тексте.

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2022 года присуждена венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Ученые стал лауреатами премии за "за их открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19", говорится в мотивировочной части решения комитета.

Цены на бензин и дизельное топливо резко упали

В понедельник, 2 октября, цена бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продемонстрировала снижение более чем на 2%, 3% и на 5% соответственно, следует из данных торгов.

Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подешевело на 5,79%, до 58 478 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 упала в цене на 2,21%, до 56 650 рублей за тонну. Стоимость бензина Аи-95 уменьшилась на 3,47%, до 58 546 рублей за тонну.

Полиция задержала мэра Тулуна

Страницы администрации города Тулуна в социальной сети "Вконтакте"

В Иркутской области полиция задержала мэра Тулуна Юрия Карих. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, чиновника подозревают в мошенничестве с недвижимостью. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Градоначальника доставили на допрос в Иркутск. Силовики провели обыск в кабинете Карих и изъяли всю документацию.

Украинская певица Анна Asti стала россиянкой

Украинская певица Анна Asti, также известная как Анна Дзюба, получила российский паспорт. Об этом стало известно телеграм-каналу «Светский хроник».

«Украинская певица получила паспорт РФ. Сделать это было несложно с тех пор, как артистка вышла замуж за гражданина России», – говорится в публикации.

Названы самые популярные у угонщиков в России марки автомобилей

Самой угоняемой маркой автомобиля в России по итогам первых девяти месяцев стала Hyundai, в первую тройку также пошли Kia и Mitsubishi. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщил страховой дом ВСК.

Страховщики отмечают, что были проанализированы данные за девять месяцев текущего года. В итоге 31% от общего числа хищений приходится на автомобили марки Hyundai. На втором месте по популярности у угонщиков – Kia (24%), а на третьем – Mitsubishi (7%).

В Турции отреагировали на обвинения Запада в обходе санкций против РФ

Обвинения государств Запада в том, что в Россию через Турцию попадают подсанкционные товары не соответствуют действительности, Анкара торгует с Москвой тем, что произведено внутри страны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр торговли Турции Омер Болат.