В Иркутской области полиция задержала мэра Тулуна Юрия Карих. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, чиновника подозревают в мошенничестве с недвижимостью. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Градоначальника доставили на допрос в Иркутск. Силовики провели обыск в кабинете Карих и изъяли всю документацию.

Юрий Карих занял пост мэра Тулуна 14 октября 2010 года. Он переизбирался на свой пост в 2014 и 2019 годах.