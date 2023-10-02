В Турции отреагировали на обвинения Запада в обходе санкций против РФ

"Турция торгует с Россией произведенными в Турции товарами, как в прошлом, без всяких затруднений. Что касается товаров, произведенных в ЕС и США, то они не могут поступать в Россию через Турцию. Что касается обвинений в адрес Турции, каждый имеет возможность беспочвенно обвинять других в чем-либо. Эти обвинения безосновательны", — сказал министр.