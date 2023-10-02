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В Турции заявили, что не помогают России обходить санкции

Обвинения государств Запада в том, что в Россию через Турцию попадают подсанкционные товары не соответствуют действительности, Анкара торгует с Москвой тем, что произведено внутри страны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр торговли Турции Омер Болат.

В Турции отреагировали на обвинения Запада в обходе санкций против РФ
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"Турция торгует с Россией произведенными в Турции товарами, как в прошлом, без всяких затруднений. Что касается товаров, произведенных в ЕС и США, то они не могут поступать в Россию через Турцию. Что касается обвинений в адрес Турции, каждый имеет возможность беспочвенно обвинять других в чем-либо. Эти обвинения безосновательны", — сказал министр.

Он также отметил, что многие компании европейских государств сами хотят выйти на российские рынки через третьи страны.

Турция стала крупнейшими воротами для параллельного импорта в Россию

До этого глава программы развития ООН по восстановлению критической инфраструктуры Украины Лана Зеркаль заявила, что власти Украины рассчитывали на то, что Китай, Индия и Турция присоединятся к антироссийским санкциям после 24 февраля 2022 года.

Западные государства ввели масштабные санкции против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял 11 пакетов ограничительных мер. В западной прессе не раз признавали, что экономика России смогла выдержать подобное давление.

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