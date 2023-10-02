«С тех пор, как он был задержан, у нас нет возможности связаться с ним и узнать о его состоянии. Мы не знаем, как с ним обращаются, и опасаемся за его жизнь и здоровье <…> Мы, дети Рубена Варданяна, призываем вас встать на защиту прав нашего отца и всех несправедливо задержанных армян и добиваться их немедленного и безусловного освобождения. Ни один человек не должен подвергаться преследованию и лишаться свободы за свои убеждения, вероисповедание или национальность», — говорится в тексте.