Бывший премьер-министр Словакии и глава партии Smer («Курс — социальная демократия»), победившей на парламентских выборах, Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине инициировали не россияне, а украинцы.

«Нацисты «Азова»* на Украине интегрированы в ВСУ, и совершают ужасные преступления», - отметил он.

1 октября сообщалось, что Smer выиграла на парламентских выборах с 22,94% голосов и получила 42 места в парламенте из 150. На втором месте оказалась партия Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия»), которая набрала 17,9%, что дает ей 32 места в парламенте.

На 3-й строчке - социал-демократическая партия Hlas-SD («Голос»), набравшая 14,7% (получит 27 мест).

В воскресенье в стране стартовали переговоры по созданию коалиции для формирования нового кабинета министров.

За время работы во главе правительства Фицо по меньшей мере трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным.