«От Лиссабона до Луганска»: Бербок обозначила будущие границы ЕС

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выездного заседания министров иностранных дел, которое проходит сегодня в Киеве, заявила о том, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Ее слова приводит РИА Новости.

«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», - заявила она.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что неформальная встреча глав МИД стран Европы проводится впервые за пределами блока и призвана показать, что «будущее Украины – в ЕС».

Напомним, что в конце февраля 2022-го Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении к союзу.