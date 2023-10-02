Украинская певица Анна Asti официально стала россиянкой
Украинская певица Анна Asti, также известная как Анна Дзюба, получила российский паспорт. Об этом стало известно телеграм-каналу «Светский хроник».
«Украинская певица получила паспорт РФ. Сделать это было несложно с тех пор, как артистка вышла замуж за гражданина России», – говорится в публикации.
В 2021 году Анна Asti рассказала в интервью Ксении Собчак, что могла бы получить российский паспорт еще в 2020 году после свадьбы с российским бизнесменом Станиславом Юркиным. Однако из-за беспокойства о возможных проблемах с украинскими властями она решила отложить этот процесс. Анна Asti объяснилась, что на Украине у нее проживают родители, к которым она часто ездит.
В начале февраля появилась информация, что Анна Asti потеряла свой российский бизнес. Налоговая служба закрыла ее ИП Анна Дзюба. Пока остается неясным, сохраняет ли Анна Asti украинское гражданство.
Ранее «ФедералПресс» писал, что уехавшая в Европу украинская певица Светлана Лобода скучает по баснословным гонорарам в России.