Пока вы не уснули: запрет на экспорт топлива из РФ и Песков о гибели миротворцев в Карабахе

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В ЕС сделали заявление о санкциях против Азербайджана

В настоящий момент решений по возможным санкциям Евросоюза против Азербайджана нет. Как сообщает РИА Новости, об этом завил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Стано отметил, что любые решения о санкциях принимают государства-члены ЕС. Пока они оценивают происходящее в регионе.

Виновный в гибели миротворцев командир отстранен от обязанностей

Командир корпуса ВС Азербайджана отстранен от исполнения обязанностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве РФ.

По словам собеседника агентства, азербайджанского командира отстранили, так как его его подчиненных заподозрили в убийстве миротворцев. Первые подозреваемые уже задержаны.

ФРГ отказалась поддержать лишение РФ права вето в Совбезе ООН

Германия не поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.

"Мы это не поддерживаем, и я постоянно это давала понять нашим украинским партнерам по переговорам", - сказала она. "Для дискуссии в ФРГ важно сказать, что не все, что предлагается украинским правительством, мы поддерживаем", - добавила Бербок.

Шольц жестко высказался о Путине во время выступления в ООН

EPA/TACC

Канцлер ФРГ Олаф Шольц жестко высказался о президенте России Владимире Путине во время выступления в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает Die Welt.

"Причина, из-за которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, проста: президент РФ хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины", — сказал он.

Песков прокомментировал гибель миротворцев в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведется следствие, хотя детали произошедшего пока неизвестны. Об этом он сообщил журналистам.

Египет нашел замену российской пшенице

Египет решил закупить почти полмиллиона тонн пшеницы во Франции и Болгарии после того, как Москва заблокировала поставки российского зерна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, Москва не согласилась с ценой сделки, которую продвигал Египет. Как утверждает Bloomberg, это уже второй раз за последние несколько месяцев, когда закупка российской пшеницы властями Египта столкнулась с проблемами, поскольку в Москве стремятся ввести неофициальный минимальный уровень цен на пшеницу.

WP: Пентагон запретил ВСУ использовать оружие США для атак на территории РФ

Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предостерёг главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного от использования американского оружия для атак на территории России.

Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

На Украине приняли закон о нацменьшинствах

Верховная Рада Украины приняла изменения в законопроект о правах меньшинств. Решение одобрили 318 депутатов, передает агентство УНИАН.

Закон обязует государство принимать меры для достижения в сферах экономической, социальной, политической и культурной жизни подлинного равенства между лицами, принадлежащими к нацменьшинствам, и лицами, принадлежащими к большинству населения.

Правительство ограничило экспорт бензина и дизеля из России

Российское правительство 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены внутри страны. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

В правительстве рассчитывают, что ограничения помогут насытить рынок топлива, после чего цены начнут снижаться.

Камеры на дорогах обучили новому штрафу

Дорожные камеры в Москве будут фиксировать непристегнутых ремнем безопасности пассажиров и присылать штраф за нарушение владельцу автомобиля. Об этом заявил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.