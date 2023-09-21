Виновный в гибели миротворцев командир отстранен от обязанностей

Командир корпуса ВС Азербайджана отстранен от исполнения обязанностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве РФ.

По словам собеседника агентства, азербайджанского командира отстранили, так как его его подчиненных заподозрили в убийстве миротворцев. Первые подозреваемые уже задержаны.

20 сентября в Минобороны РФ сообщили, что в Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами. Все находившиеся в нем военнослужащие погибли.