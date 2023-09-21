Виновный в гибели миротворцев командир отстранен от обязанностей
Командир корпуса ВС Азербайджана отстранен от исполнения обязанностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве РФ.
По словам собеседника агентства, азербайджанского командира отстранили, так как его его подчиненных заподозрили в убийстве миротворцев. Первые подозреваемые уже задержаны.
20 сентября в Минобороны РФ сообщили, что в Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами. Все находившиеся в нем военнослужащие погибли.
На следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил главе России Владимиру Путину, принес извинения и выразил соболезнования. Алиев пообещал провести тщательное расследование и наказать виновных. Также он предложил оказать материальную помощь семьям погибших.
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