ФРГ отказалась поддержать лишение РФ права вето в Совбезе ООН

"Мы это не поддерживаем, и я постоянно это давала понять нашим украинским партнерам по переговорам", - сказала она. "Для дискуссии в ФРГ важно сказать, что не все, что предлагается украинским правительством, мы поддерживаем", - добавила Бербок.

В среду, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Зеленский повторил свою идею о том, что надо временно приостанавливать участие в нем стран, которые, по мнению украинской стороны, осуществляют агрессию в нарушение Устава ООН. Кроме того, он представил свое видение реформы всемирной организации и предложил предоставить Генассамблее право преодолевать вето постоянных членов СБ ООН.

В начале совещания постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что порядок работы Совбеза нарушается в угоду одной делегации, когда выступление Зеленского ставится перед выступлениями лидеров стран - членов совета, и назвал заседание с участием украинского лидера спектаклем.