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Шольц жестко высказался о Путине во время выступления в ООН

Канцлер ФРГ Олаф Шольц жестко высказался о президенте России Владимире Путине во время выступления в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает Die Welt.

Шольц жестко высказался о Путине во время выступления в ООН
© EPA/TACC

"Причина, из-за которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, проста: президент РФ хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины", — сказал он.

Шольц призвал российского лидера выполнить требование Генеральной Ассамблеи ООН о выводе российских войск.

Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по Украине

В конце августа американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что канцлер ФРГ и президент Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон не могут понять, почему российского лидера Владимира Путина не беспокоят санкции западных стран.

По его словам, Путин не беспокоится из-за экономического давления Запада, так как он считает, что США и Европа навредили ими сами себе.

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