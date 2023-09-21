Шольц жестко высказался о Путине во время выступления в ООН

Канцлер ФРГ Олаф Шольц жестко высказался о президенте России Владимире Путине во время выступления в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает Die Welt.

© EPA/TACC

"Причина, из-за которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, проста: президент РФ хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины", — сказал он.

Шольц призвал российского лидера выполнить требование Генеральной Ассамблеи ООН о выводе российских войск.

В конце августа американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что канцлер ФРГ и президент Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон не могут понять, почему российского лидера Владимира Путина не беспокоят санкции западных стран.