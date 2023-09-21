В ЕС сделали заявление о санкциях против Азербайджана

В настоящий момент решений по возможным санкциям Евросоюза против Азербайджана нет. Как сообщает РИА Новости, об этом завил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Стано отметил, что любые решения о санкциях принимают государства-члены ЕС. Пока они оценивают происходящее в регионе.

«На настоящий момент нет никаких решений по мерам, которые могут быть приняты», — сказал он.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения.

Днем 20 сентября в Нагорном Карабахе и Азербайджане сообщили, что при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня с 13:00 20 сентября. Среди условий — полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.