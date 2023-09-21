На Украине приняли закон о нацменьшинствах

Верховная Рада Украины приняла изменения в законопроект о правах меньшинств. Решение одобрили 318 депутатов, передает агентство УНИАН.

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Закон обязует государство принимать меры для достижения в сферах экономической, социальной, политической и культурной жизни подлинного равенства между лицами, принадлежащими к нацменьшинствам, и лицами, принадлежащими к большинству населения.

Правительство должно бесплатно обеспечить учебниками и пособиями представителей нацменьшинств, получающих среднее образование, и педагогических работников. Закон также вводит понятие специализированного книжного магазина, образованного для реализации прав нацменьшинств.

Определяется, что в населенных пунктах, в которых нацменьшинства традиционно проживают или составляют значительную часть населения, допускается распространение рекламы, выполненной на государственном языке и дублированной на языках соответствующих нацменьшинств.