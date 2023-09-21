"Ведется следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства [Владимира Путина] с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым]. Принесены извинения, мы видели информацию о том, что там были отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в этой связи", - сказал Песков.



"Мы пока не знаем все детали этого, но по крайней мере ведется следствие", - добавил представитель Кремля.