Пока вы не уснули: предложение Медведева по дипотношениям с ЕС и призыв Эрдогана к Западу

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Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым временно приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, что накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. Кроме того, россиянам нельзя провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.

По словам Медведева, руководители ЕС сказали таким образом всем россиянам, что «они люди второго сорта». Причем такие меры направлены не на официальных российских лиц, на всех граждан РФ и являются «плевком в лицо».

В Кремле напомнили Киеву о переговорной позиции Москвы

В случае возобновления российско-украинских переговоров Киеву придется исходить из реалий, существующих с марта 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова вернуться к переговорному процессу, если Россия проявит инициативу в этом вопросе.

В настоящее время предпосылок для возобновления переговоров нет, сказал Песков. При этом Москва с самого начала сохраняла готовность к диалогу, добавил он.

Путин прибыл во Владивосток

Российский лидер Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума. Об этом пишет РИА Новости.

Также в ходе поездки Путин проведёт ряд встреч и совещаний.

Эрдоган призвал Запад выполнить данные РФ обещания по зерновой сделке

Западу необходимо выполнить данные России обещания в ситуации с зерновой сделкой. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Индии, где прошел саммит G20.

"На данном этапе западным странам необходимо принять меры и выполнить свои обещания. Конечно, мы подняли вопрос о предложении [президента РФ Владимира] Путина отправить пока что 1 миллион тонн зерна. Мы попросим господина Путина увеличить этот объем.



Конечно, Запад также должен выполнить свои обязательства в этом контексте. Здесь не только зерно, но и удобрения. К вопросу удобрений нельзя относиться легкомысленно", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT.

В Европе раскрыли влияние на ЕС присоединения новых территорий к России

Решение президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов вынуждает Евросоюз (ЕС) расширяться, однако это несет большие проблемы для блока. Влияние на союз расширения территорий РФ раскрыло издание Politico.

Колумнисты издания отметили, что на сегодняшний день ведется работа по привлечению в блок из 27 стран до восьми новых членов. При этом журналисты подчеркнули, что стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС.

«Присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры», — говорится в материале.

Польские пограничники рассказали о нападении белорусов с рогатками

Польские пограничники пожаловались на нападение семи человек в белорусской форме в масках, у которых были рогатки и фонарики, с помощью которых они ослепили их. Об этом пишет Newsweek.

По информации издания, группа из семи человек в белорусской форме вечером 9 сентября кидала в польских пограничников камни в районе приграничного города Дубиче-Церкевне на северо-востоке Польши. На место прибыла специальная машина.

В результате инцидента никто не пострадал.

Песков прокомментировал разворачивание военной инфраструктуры у границ РФ

России следует обезопасить себя, и страна не может позволить националистически настроенному режиму крепнуть у своих границ, ответ при размещении военной инфраструктуры у границ РФ последует, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщают «Известия».

По словам пресс-секретаря российского президента, «позиция Москвы очень хорошо понятна, она прозрачна, аргументирована и последовательна».

«Мы должны обезопасить себя и свои грядущие поколения. Мы не можем позволить националистически настроенному режиму появиться у наших границ. И крепнуть у наших границ», — объяснил Песков.

Олимпийская чемпионка заявила о падении боевого духа российских спортсменов

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина во время выступления на Восточном экономическом форуме заявила, что Всемирные игры дружбы станут шагом в светлое будущее для российского спорта.

«Я общаюсь со многими спортсменами, и кажется, что боевой дух падает. Но все держатся молодцом, тренируются и верят в лучшее. И Игры дружбы - это начало нашего светлого будущего», — сказала Ромашина.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МАГАТЭ заявили о радиологических последствиях снарядов с ураном

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий, передает ТАСС.

«С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий», — сказал Гросси на пресс-конференции по случаю открытия сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани подверг критике отсутствие реакции Евросоюза на решение США предоставить Украине снаряды с обедненным ураном.

Названы сроки открытия магазинов Decathlon в России

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов анонсировал открытие в России магазинов Decathlon до конца 2023 года. Соответствующей информацией он поделился в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Евтухова, сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад. Он также отметил, что обязательный взнос в бюджет уже уплатили.