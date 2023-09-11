Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий, передает ТАСС.

«С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий», — сказал Гросси на пресс-конференции по случаю открытия сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

7 сентября Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы».