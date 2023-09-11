В Европе раскрыли влияние на ЕС присоединения новых территорий к России

Решение президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов вынуждает Евросоюз (ЕС) расширяться, однако это несет большие проблемы для блока. Влияние на союз расширения территорий РФ раскрыло издание Politico.

Колумнисты издания отметили, что на сегодняшний день ведется работа по привлечению в блок из 27 стран до восьми новых членов. При этом журналисты подчеркнули, что стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС. «Присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры», — говорится в материале.

Журналисты выразили мнение, что решение о расширении блока вызовет многолетнее противостояние между нынешними членами ЕС, так как станут необходимыми крупные внутренние изменения.

«Существует кошмарная перспектива реформирования внутренних процессов принятия решений в ЕС, чтобы приспособиться к разросшемуся блоку», — пишет Politico.

«Споры между европейскими столицами, вероятно, будут ожесточенными, поскольку участники блока взвешивают пригодность стран-кандидатов — например, опасения по поводу коррупции на Украине», — отмечается в публикации.