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Польские пограничники рассказали о нападении белорусов с рогатками

Польские пограничники пожаловались на нападение семи человек в белорусской форме в масках, у которых были рогатки и фонарики, с помощью которых они ослепили их. Об этом пишет Newsweek.

Польские пограничники рассказали о нападении белорусов с рогатками
© Lenta.ru

По информации издания, группа из семи человек в белорусской форме вечером 9 сентября кидала в польских пограничников камни в районе приграничного города Дубиче-Церкевне на северо-востоке Польши. На место прибыла специальная машина.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее белорусские пограничники опубликовали видео с польским военным вертолетом Ми-24, который вторгся на территорию республики. Позже в Минске заявили, что не считают вторжение вертолета на свою территорию провокацией со стороны Варшавы.

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