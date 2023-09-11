Польские пограничники рассказали о нападении белорусов с рогатками

Польские пограничники пожаловались на нападение семи человек в белорусской форме в масках, у которых были рогатки и фонарики, с помощью которых они ослепили их. Об этом пишет Newsweek.

По информации издания, группа из семи человек в белорусской форме вечером 9 сентября кидала в польских пограничников камни в районе приграничного города Дубиче-Церкевне на северо-востоке Польши. На место прибыла специальная машина.

В результате инцидента никто не пострадал.