В Кремле напомнили Киеву о переговорной позиции Москвы

В случае возобновления российско-украинских переговоров Киеву придется исходить из реалий, существующих с марта 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова вернуться к переговорному процессу, если Россия проявит инициативу в этом вопросе.

В настоящее время предпосылок для возобновления переговоров нет, сказал Песков. При этом Москва с самого начала сохраняла готовность к диалогу, добавил он.