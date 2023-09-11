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Эрдоган призвал Запад выполнить данные РФ обещания в контексте зерновой сделке

Западу необходимо выполнить данные России обещания в ситуации с зерновой сделкой. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Индии, где прошел саммит G20.

"На данном этапе западным странам необходимо принять меры и выполнить свои обещания. Конечно, мы подняли вопрос о предложении [президента РФ Владимира] Путина отправить пока что 1 миллион тонн зерна. Мы попросим господина Путина увеличить этот объем.

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Конечно, Запад также должен выполнить свои обязательства в этом контексте. Здесь не только зерно, но и удобрения. К вопросу удобрений нельзя относиться легкомысленно", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT.

Эрдоган заявил, что требования России по зерновой сделке ясны и очевидны.

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