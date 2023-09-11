Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым временно приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, что накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. Кроме того, россиянам нельзя провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.

По словам Медведева, руководители ЕС сказали таким образом всем россиянам, что «они люди второго сорта». Причем такие меры направлены не на официальных российских лиц, на всех граждан РФ и являются «плевком в лицо».