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Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым временно приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, что накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. Кроме того, россиянам нельзя провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.

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По словам Медведева, руководители ЕС сказали таким образом всем россиянам, что «они люди второго сорта». Причем такие меры направлены не на официальных российских лиц, на всех граждан РФ и являются «плевком в лицо».

Зампред Совбеза считает, что вводить аналогичные ограничения в адрес граждан Евросоюза не стоит — вместе этого нужно на время приостановить дипломатические сношения с ЕС, а также вывести дипперсонал в Россию. По мнению Медведева, после этого в Брюсселе испугаются, поскольку «посольства эвакуируют перед вполне определёнными событиями».

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