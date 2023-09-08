Пока вы не уснули: Лавров о попытках взорвать «Турецкий поток» и ООН о мире на Украине

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Лавров сообщил о попытках взорвать «Турецкий поток»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть информация, свидетельствующая о попытках взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом сообщает ТАСС.

Российский министр заявил, что Украина использовала гуманитарные коридоры в Черном море для атак по гражданским и военным судам, которые охраняли энергетическую инфраструктуру.

В ООН высказались о мирном завершении конфликта на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что конфликт на Украине вряд ли закончится в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Гутерриш сделал во время пресс-конференции в Нью-Дели. По его словам, обе стороны «решили продолжать» конфликт, а не заниматься поиском мирного решения.

В Европарламенте назвали потери Украины

Украина потеряла около полумиллиона человек, а также часть своих территорий, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Соответствующее видео публикует YouTube-канал VideoParliament Ireland.

Она опровергла слова Столтенберга о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «постепенно завоевывают территории».

Путин анонсировал реализацию масштабных инфраструктурных проектов в РФ

Президент России Владимир Путин анонсировал реализацию масштабных инфраструктурных проектов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Свое обещание президент сопроводил словами «глаза боятся, а руки делают».

HSBC прекратит обслуживать транзакции в Россию

Банковская группа HSBC приняла решение о приостановке оказания услуг денежных переводов для юридических лиц в отношении России и Белоруссии. Ограничения будут действовать с 27 октября 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Nikkei.

Она ссылается на внутреннюю рассылку для клиентов банка. Меру примут из-за «усложнения регуляторного ландшафта» в международной финансовой сфере, говорится в публикации.

Боррель озвучил Грузии условие получения статуса кандидата на вступление в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибывший в четверг в Тбилиси с визитом, заявил, что Грузии необходимо выполнить еще 9 из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в состав Евросоюза. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, передает ТАСС.

В июне Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении к ЕС. Однако Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять.

Второй британский Challenger 2 подбили в Запорожской области

Российские силы с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

Появились подробности ДТП, в котором погибли велосипедистки

Прокуратура Ленинградской области

Водитель, сбивший 7 сентября группу велосипедисток в Ленинградской области, подтвердил, что уснул за рулём. Сейчас он находится в Выборгском городском суде, где в отношении мужчины рассматривается мера пресечения, сообщают «Известия».

«Райффайзенбанк» подал заявление на регистрацию в РФ нового названия

«Райффайзенбанк» подал заявление на регистрацию в России нового названия «R-банк» и логотипов с ним. Об этом со ссылкой на Роспатент пишет Ura.ru.

По данным издания, финансовая организация намерена запатентовать четыре логотипа, которые можно использовать в приложении, в банкоматах, в информации об услугах.

В России задержали участников группировки «Белая Масть»

МВД пресекло деятельность неонацистской группировки «Белая масть», участники которой готовили серию тяжких преступлений, в том числе и против интересов России. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Пресечь деятельность удалось сотрудникам главного управления по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, Следственным комитетом, ФСИН и Росгвардией. Отмечается, что участники группировки поддерживали связь с представителями зарубежных праворадикальных организаций.

Россиянам объяснили появление новой разметки на дорогах

Появление специальных «галочек» на ряде российских трасс призвано помочь водителям держать правильную дистанцию, заявил автоэксперт Петр Шкуматов. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что новую дорожную разметку не стоит использовать, чтобы штрафовать россиян.