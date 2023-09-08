Пока вы не уснули: Лавров о попытках взорвать «Турецкий поток» и ООН о мире на Украине
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Лавров сообщил о попытках взорвать «Турецкий поток»
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть информация, свидетельствующая о попытках взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом сообщает ТАСС.
Российский министр заявил, что Украина использовала гуманитарные коридоры в Черном море для атак по гражданским и военным судам, которые охраняли энергетическую инфраструктуру.
В ООН высказались о мирном завершении конфликта на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что конфликт на Украине вряд ли закончится в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Гутерриш сделал во время пресс-конференции в Нью-Дели. По его словам, обе стороны «решили продолжать» конфликт, а не заниматься поиском мирного решения.
В Европарламенте назвали потери Украины
Украина потеряла около полумиллиона человек, а также часть своих территорий, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Соответствующее видео публикует YouTube-канал VideoParliament Ireland.
Она опровергла слова Столтенберга о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «постепенно завоевывают территории».
Путин анонсировал реализацию масштабных инфраструктурных проектов в РФ
Президент России Владимир Путин анонсировал реализацию масштабных инфраструктурных проектов в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Свое обещание президент сопроводил словами «глаза боятся, а руки делают».
HSBC прекратит обслуживать транзакции в Россию
Банковская группа HSBC приняла решение о приостановке оказания услуг денежных переводов для юридических лиц в отношении России и Белоруссии. Ограничения будут действовать с 27 октября 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Nikkei.
Она ссылается на внутреннюю рассылку для клиентов банка. Меру примут из-за «усложнения регуляторного ландшафта» в международной финансовой сфере, говорится в публикации.
Боррель озвучил Грузии условие получения статуса кандидата на вступление в ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибывший в четверг в Тбилиси с визитом, заявил, что Грузии необходимо выполнить еще 9 из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в состав Евросоюза. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, передает ТАСС.
В июне Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении к ЕС. Однако Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять.
Второй британский Challenger 2 подбили в Запорожской области
Российские силы с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.
Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".
Появились подробности ДТП, в котором погибли велосипедистки
Водитель, сбивший 7 сентября группу велосипедисток в Ленинградской области, подтвердил, что уснул за рулём. Сейчас он находится в Выборгском городском суде, где в отношении мужчины рассматривается мера пресечения, сообщают «Известия».
«Райффайзенбанк» подал заявление на регистрацию в РФ нового названия
«Райффайзенбанк» подал заявление на регистрацию в России нового названия «R-банк» и логотипов с ним. Об этом со ссылкой на Роспатент пишет Ura.ru.
По данным издания, финансовая организация намерена запатентовать четыре логотипа, которые можно использовать в приложении, в банкоматах, в информации об услугах.
В России задержали участников группировки «Белая Масть»
МВД пресекло деятельность неонацистской группировки «Белая масть», участники которой готовили серию тяжких преступлений, в том числе и против интересов России. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Пресечь деятельность удалось сотрудникам главного управления по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, Следственным комитетом, ФСИН и Росгвардией. Отмечается, что участники группировки поддерживали связь с представителями зарубежных праворадикальных организаций.
Россиянам объяснили появление новой разметки на дорогах
Появление специальных «галочек» на ряде российских трасс призвано помочь водителям держать правильную дистанцию, заявил автоэксперт Петр Шкуматов. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что новую дорожную разметку не стоит использовать, чтобы штрафовать россиян.
«В Европе на скоростных автомагистралях это работает. Это знак, который в принципе добавляет определенности для водителя, он знает, какое расстояние до впереди идущего автомобиля. Эти знаки появились из-за того, что на высокой скорости движения очень сложно оценить расстояние до впереди идущего автомобиля, сколько секунд оно составляет. Именно поэтому была сделана такая разметка», — объяснил эксперт.