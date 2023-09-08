Президент России Владимир Путин анонсировал реализацию масштабных инфраструктурных проектов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Свое обещание президент сопроводил словами «глаза боятся, а руки делают».

До этого Путин заявил, что в Адлер и Луганск можно провести скоростную магистраль от Москвы.

Тажке президент сообщил, что РФ подошла к реализации ж/д магистрали Москва-Петербург. По словам российского главы государства, в перспективе при развитии железнодорожной инфраструктуры надо двигаться в направлении Нижнего Новгорода, Воронежа и Казани.