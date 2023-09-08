Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибывший в четверг в Тбилиси с визитом, заявил, что Грузии необходимо выполнить еще 9 из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в состав Евросоюза. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, передает ТАСС.

В июне Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении к ЕС. Однако Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал ситуацию. Он назвал несправедливым то, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата в ЕС, а Грузии - нет.