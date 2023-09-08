МВД пресекло деятельность неонацистской группировки «Белая масть»
МВД пресекло деятельность неонацистской группировки «Белая масть», участники которой готовили серию тяжких преступлений, в том числе и против интересов России. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Пресечь деятельность удалось сотрудникам главного управления по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, Следственным комитетом, ФСИН и Росгвардией. Отмечается, что участники группировки поддерживали связь с представителями зарубежных праворадикальных организаций.
«По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории РФ серии тяжких преступлений, направленных в том числе против интересов страны», — рассказала Волк.
Напомним, что ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины. В оборудованном мужчиной тайнике нашли самодельное взрывное устройство на основе пластичной взрывчатки иностранного производства.