МВД пресекло деятельность неонацистской группировки «Белая масть», участники которой готовили серию тяжких преступлений, в том числе и против интересов России. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Пресечь деятельность удалось сотрудникам главного управления по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, Следственным комитетом, ФСИН и Росгвардией. Отмечается, что участники группировки поддерживали связь с представителями зарубежных праворадикальных организаций.

«По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории РФ серии тяжких преступлений, направленных в том числе против интересов страны», — рассказала Волк.