Лавров сообщил о попытках взорвать «Турецкий поток»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть информация, свидетельствующая о попытках взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом сообщает ТАСС.

Российский министр заявил, что Украина использовала гуманитарные коридоры в Черном море для атак по гражданским и военным судам, которые охраняли энергетическую инфраструктуру.

«Турецкий поток» - газопровод, идущий из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции. «Голубой поток» также идет по дну Черного моря - с российского побережья на азиатскую часть черноморского побережья Турции.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм в Балтийском море произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.

Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу». Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.