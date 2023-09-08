Второй британский танк Challenger 2 подбили в Запорожской области

"Два вот вышли. <...> Их отработали "Корнетом", в принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи они (эти танки - прим. ТАСС) себя никак не показывают. "Корнеты" взяли их легко, наши ребята отработали два танка", - сказал он.