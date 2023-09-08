В ООН высказались о мирном завершении конфликта на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что конфликт на Украине вряд ли закончится в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Гутерриш сделал во время пресс-конференции в Нью-Дели. По его словам, обе стороны «решили продолжать» конфликт, а не заниматься поиском мирного решения.
«Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем. Полагаю, что обе стороны решили продолжать конфликт», – заявил он.
При этом генсек также добавил, что не правильно обвинять ООН в создании условий для возникновения конфликта на Украине.
«Винить ООН за то, что делают страны-члены, просто. Но это не ООН <...> создала условия для этого конфликта. Давайте проясним: страны-члены должны нести ответственность. И давайте не будем делать из ООН козла отпущения за провалы и негативные поступки стран-членов», – добавил он.
Ранее Гутерриш назвал восстановление зерновой сделки одной из главных целей ООН.