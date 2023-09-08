В ООН высказались о мирном завершении  конфликта на Украине

«Винить ООН за то, что делают страны-члены, просто. Но это не ООН <...> создала условия для этого конфликта. Давайте проясним: страны-члены должны нести ответственность. И давайте не будем делать из ООН козла отпущения за провалы и негативные поступки стран-членов», – добавил он.