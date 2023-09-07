"Мы считаем, что необходимо создать систему взаимных гарантий: гарантий, что Россия действительно сможет преодолеть сложности (на пути экспорта продовольствия и удобрений - прим. ТАСС), многие из которых уже решены, и в то же время гарантий, что в таком случае мы получим восстановление черноморской инициативы", - сказал он.