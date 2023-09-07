Гутерриш назвал восстановление зерновой сделки одной из главных целей ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал восстановление зерновой сделки одной из важнейших задач ООН для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.
"Нам надо сделать все возможное, чтобы устранить ряд ограничений, которые существуют на сегодняшний день на уровне архитектуры международной торговли, а именно одной из главных целей тут является восстановление черноморской инициативы", - сказал он.
Гутерриш также заявил, что возвращение зерновой сделки требует создания системы взаимных гарантий, при которой Россия будет уверена в возможности экспорта продовольствия и удобрений, а заинтересованные в экспорте зерна из Украины страны - что Россия будет готова пойти на возобновление черноморской зерновой инициативы.
"Мы считаем, что необходимо создать систему взаимных гарантий: гарантий, что Россия действительно сможет преодолеть сложности (на пути экспорта продовольствия и удобрений - прим. ТАСС), многие из которых уже решены, и в то же время гарантий, что в таком случае мы получим восстановление черноморской инициативы", - сказал он.
Гутерриш добавил, что у некоторых стран мира, которые имеют отношение к зерновой сделке, "появились сомнения, что Россия будет готова вернуться к черноморской инициативе, и это создает в этих странах сопротивление (возвращению к зерновой сделке - прим. ТАСС)".
"Но мы предпринимаем все усилия, чтобы восстановить атмосферу, в которой могут быть предоставлены взаимные гарантии для решения имеющейся проблемы", - добавил он.