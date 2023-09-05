Пока вы не уснули: уничтожение танка Challenger на Украине и пожар на заводе "Сибур"
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Россия впервые уничтожила танк Challenger 2 на Украине
На видео попал уничтоженный российской армией британский танк Challenger 2 — предполагается, что это первый уничтоженный британский танк, поставленный на вооружение украинской армии, сообщает Telegram-канал "Военная хроника".
«Сообщают, что под Работино уничтожен первый британский танк Challenger 2. Машина, приписанная к резервной 82-й ОДШБр ВСУ, предположительно, была уничтожена ударом артиллерии», — указано в сообщении.
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала контрнаступления
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Глава ведомства отметил, что Киев несет колоссальные потери, пытаясь вести контрнаступление, однако ни на одном из направлений его цели не достигнуты.
По словам Шойгу, Вооруженные силы Украины несут огромные потери. Контрнаступлению пока не удалось добиться своих целей ни на одном из направлений, сообщает РИА Новости.
Министр отметил, что украинские власти стремятся изо всех сил продемонстрировать западным союзникам какой-либо успех, но вместо этого лишь затягивают конфликт. Всего сначала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.
В Дзержинске загорелся завод «Сибур»
В Дзержинске Нижегородской области из-за нарушения технологического процесса возникло факельное горение на заводе «Сибура», угрозы распространения огня нет. Об этом со ссылкой на МЧС пишет РИА Новости.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на территории завода «Сибур» поступило в 9.26 мск.
«Пожарные подразделения привлекались по III рангу пожара. Работа нашими подразделениями не выполнялась. Произошло нарушение технологического процесса с последующим горением без угрозы распространения», - пояснили в ведомстве.
Аспирант МГУ Азат Мифтахов арестован по новому обвинению
Первомайский районный суд Кирова удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и арестовал до 3 ноября аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в оправдании терроризма. Как уточнила ТАСС адвокат Светлана Сидоркина, защита обжалует решение суда.
"Суд в Кирове в открытом заседании удовлетворил просьбу следователей ФСБ и избрал в отношении Азата меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 ноября", - сказала собеседница агентства.
Песков ответил на слова Пашиняна об отдалении России от Кавказа
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Николы Пашиняна в интервью итальянской газете La Repubblica о том, что Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него, передает РИА Новости.
«Россия — неотъемлемая часть [Южного Кавказа], в России живет больше армян, чем в самой Армении», — сообщил пресс-секретарь президента России.
Алексея Панина* задержали в Эстонии
В Эстонии полиция задержала российского актера Алексея Панина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на местные СМИ.
По информации журналистов, Панин* ломился в двери к людям, думая, что он находится в отеле. Его доставили в вытрезвитель. Какое наказание грозит актеру — пока неизвестно.
Напомним, что Панин* неоднократно высказывался против специальной военной операции на Украине. В начале мая МВД России объявило его в розыск. Как сообщали СМИ, в отношении актера возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Причиной стал пост в Telegram-канале, в котором он якобы оправдывает теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года.
Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС
Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС), будет выстраивать действия, исходя из ответа армянской стороны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана", - сказала дипломат, комментируя действия властей Армении.
ГАЗ отозвал многомиллиардный иск к Volkswagen
Группа ГАЗ отозвала иск на 15,6 миллиарда рублей к немецкому концерну Volkswagen. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
ГАЗ подал иск к Volkswagen в марте 2023 года, потребовав возместить ущерб от ухода компании с Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. Также в ГАЗ потребовали отменить разрыв соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen на нижегородском предприятии.
Volkswagen в 2011 году заключил контракт о сборке своих авто в Нижнем Новгороде. В марте 2022-го немецкая компания остановила производство.
Боец Волков объяснил, почему решил уехать в США
Российский боец UFC Александр Волков рассказал, почему он принял решение уехать в США.
«На самом деле, я не так долго нахожусь в США. То есть не нахожусь долго в одном месте. Сначала я полгода был в Лос-Анджелесе, сейчас переехал в Лас-Вегас. Теперь тут готовлюсь. Скорее, я в Москве застоялся слишком долго. Мы тренировались там уже 8-9 лет, в одном зале. Необходимы были перемены, работа с новыми спарринг-партнерами, получить опыт работы с другими оппонентами, с другими людьми. Так получилось, что мы разъехались все в один момент. И Сергей Павлович уехал, и Сергей Спивак, и я следом, и другие бойцы. Сейчас в команде «Стрела» подрастает новое поколение, но они еще молодые. Мне скоро 35 лет, осталось выступать лет 5. Надо выжать максимум из того, что у меня осталось. Для этого я принял решение потренироваться в городах, где больше бойцов, где можно получить больше опыта», — приводит слова Волкова Sport24.
Карпин отреагировал на отказ Севикяна играть за сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на отказ полузащитника «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна выступать за национальную команду. Слова специалиста приводит Sport24.
«С Севикяном не общался. Нет и нет, ну что поделать. Неизвестно, потеря ли это для сборной. Прямо сейчас Севикян не играл бы в основной сборной. Как смотрю на смену гражданства? А что делать? Я их не осуждаю. У футболистов есть возможность участвовать в отборе на крупные турниры», — заявил Карпин.