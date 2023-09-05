Аспирант МГУ Азат Мифтахов арестован по новому обвинению

Первомайский районный суд Кирова удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и арестовал до 3 ноября аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова , обвиняемого в оправдании терроризма. Как уточнила ТАСС адвокат Светлана Сидоркина , защита обжалует решение суда.

"Суд в Кирове в открытом заседании удовлетворил просьбу следователей ФСБ и избрал в отношении Азата меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 ноября", - сказала собеседница агентства.

Мифтахов был задержан в понедельник на выходе из колонии после отбытия срока за хулиганство. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).