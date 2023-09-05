Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Глава ведомства отметил, что Киев несет колоссальные потери, пытаясь вести контрнаступление, однако ни на одном из направлений его цели не достигнуты.

О чем еще рассказал министр обороны — в материале «Рамблера».

Контрнаступление не достигло своих целей

По словам Шойгу, Вооруженные силы Украины несут огромные потери. Контрнаступлению пока не удалось добиться своих целей ни на одном из направлений, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что украинские власти стремятся изо всех сил продемонстрировать западным союзникам какой-либо успех, но вместо этого лишь затягивают конфликт. Всего сначала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.

На фоне неудавшегося контрнаступления украинские власти атакуют гражданские объекты, выдавая эти теракты за военные победы. По мнению главы оборонного ведомства, так Киев пытается скрыть провал своих наступательных действий.

Шойгу также рассказал, что наиболее сложная обстановка сложилась на Запорожском направлении. Там противник ввел в бой бригады из стратегического резерва.

Действия российских войск

Шойгу рассказал, что освобождение населенного пункта Новоселовское на Купянском направлении ощутимо улучшило позицию ВС РФ по переднему краю, сообщает ТАСС.

В ходе наступления на этом направлении храбрость и мужество проявили военнослужащие 1-го, 12-го и 26-го танковых полков. Также министр отметил, что значительный ущерб ВСУ нанесли военнослужащие 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии