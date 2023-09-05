В Эстонии полиция задержала российского актера Алексея Панина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на местные СМИ.

По информации журналистов, Панин* ломился в двери к людям, думая, что он находится в отеле. Его доставили в вытрезвитель. Какое наказание грозит актеру — пока неизвестно.

Напомним, что Панин* неоднократно высказывался против специальной военной операции на Украине. В начале мая МВД России объявило его в розыск. Как сообщали СМИ, в отношении актера возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Причиной стал пост в Telegram-канале, в котором он якобы оправдывает теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Летом журналистка Ксения Собчак выпустила интервью с Паниным*. После этого Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить новые высказывания артиста на наличие составов преступлений.