Россия впервые уничтожила британский танк Challenger 2 на Украине

На видео попал уничтоженный российской армией британский танк Challenger 2 — предполагается, что это первый уничтоженный британский танк, поставленный на вооружение украинской армии, сообщает Telegram-канал »Военная хроника».

«Сообщают, что под Работино уничтожен первый британский танк Challenger 2. Машина, приписанная к резервной 82-й ОДШБр ВСУ, предположительно, была уничтожена ударом артиллерии», — указано в сообщении.

Challenger 2 — основной британский боевой танк, 14 единиц которых были поставлены на вооружение украинской армии. При этом, британские танк поступали на снабжение резервных бригад и долгое время не использовались в бою с начала украинского контрнаступления на Запорожском направлении.