В Дзержинске Нижегородской области из-за нарушения технологического процесса возникло факельное горение на заводе «Сибура», угрозы распространения огня нет. Об этом со ссылкой на МЧС пишет РИА Новости.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на территории завода «Сибур» поступило в 9.26 мск.

«Пожарные подразделения привлекались по III рангу пожара. Работа нашими подразделениями не выполнялась. Произошло нарушение технологического процесса с последующим горением без угрозы распространения», - пояснили в ведомстве.

При этом в соцсетях распространились видео черных клубов дыма, поднимающихся над промзоной.

В пресс-службе АО «Сибур-Нефтехим» уточнили, что сегодня на предприятии из-за снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком было штатно остановлено производство окиси этилена и гликолей, пишет ТАСС.

«После возобновления подачи продуктов производство возобновит работу. Временно факельная установка переведена в режим интенсивного дымного горения. Данный режим предусмотрен действующими регламентами», - заверили пресс-службе компании.