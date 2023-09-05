Пожар возник на заводе «Сибур» в Дзержинске
В Дзержинске Нижегородской области из-за нарушения технологического процесса возникло факельное горение на заводе «Сибура», угрозы распространения огня нет. Об этом со ссылкой на МЧС пишет РИА Новости.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на территории завода «Сибур» поступило в 9.26 мск.
«Пожарные подразделения привлекались по III рангу пожара. Работа нашими подразделениями не выполнялась. Произошло нарушение технологического процесса с последующим горением без угрозы распространения», - пояснили в ведомстве.
При этом в соцсетях распространились видео черных клубов дыма, поднимающихся над промзоной.
В пресс-службе АО «Сибур-Нефтехим» уточнили, что сегодня на предприятии из-за снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком было штатно остановлено производство окиси этилена и гликолей, пишет ТАСС.
«После возобновления подачи продуктов производство возобновит работу. Временно факельная установка переведена в режим интенсивного дымного горения. Данный режим предусмотрен действующими регламентами», - заверили пресс-службе компании.
Ранее в Волоколамске на заводе по производству паллет произошел крупный пожар. Дым от горения паллет на территории предприятия был виден из разных районов города.