Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Николы Пашиняна в интервью итальянской газете La Repubblica о том, что Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него, передает РИА Новости.

«Россия — неотъемлемая часть [Южного Кавказа], в России живет больше армян, чем в самой Армении», — сообщил пресс-секретарь президента России.

По его словам, Россия ценит конструктивные отношения с Арменией, но не может согласиться с тезисами Пашиняна о провале миссии российских миротворцев Нагорном Карабахе.

«Мы глубоко уважаем премьер-министра Пашиняна, мы ценим рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и президентом Путиным», — добавил представитель Кремля.

Он заверил, что Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью Южного Кавказа, а многие армяне являются патриотически настроенными гражданами России и вносят достойный вклад в развитие страны.

«Поэтому никуда Россия уходить не может. Из Армении Россия уходить не может», — заключил Песков.

Вечером 2 сентября вышло интервью Пашиняна итальянской газете La Repubblica. В нем он констатировал, что Россия сама постепенно уходит из Южного Кавказа.