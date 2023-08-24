Пока вы не уснули: расширение состава БРИКС и удар ВС РФ по центру принятия решений ВСУ

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БРИКС объявила о расширении организации

Полноценное членство новых стран ожидается с 1 января 2024 года.

ВС РФ нанесли удар по центру принятия решений ВСУ

В ночь на 24 августа российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центру принятия решений ВСУ. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.

В Минобороны подчеркнули, что удар был нанесен оружием морского и наземного базирования.

Байден анонсировал новые антироссийские санкции

Zuma/TACC

США в четверг, 24 августа, объявят о введении новых антироссийских санкций. Об этом сообщается в заявлении американского лидера Джо Байдена, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», — сказал президент, не уточнив, какие именно санкции будут введены.

Названы возможные дата и место встречи Путина и Эрдогана

Встречу президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана планируется провести в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

Собеседник агентства назвал возможную дату переговоров - это понедельник, 4 сентября.

Самолет рейса Сочи — Екатеринбург совершил аварийную посадку

Unsplash.com

Самолет рейса Сочи — Екатеринбург подал сигнал тревоги во время полета над Каспийским морем у побережья Дагестана. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщает ТАСС, он благополучно приземлился в аэропорту Минеральных Вод. Собеседник агентства рассказал, что экипаж сообщил о нештатной ситуации и запросил экстренную посадку. Причина происшествия не уточняется. В результате инцидента никто не пострадал.

Адрианну Курилец объявили в розыск за призывы к насилию над офицерами РФ

Соцсети

Украинскую актрису Адрианну Курилец объявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

«Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе ведомства.

Польские патрули на границе с Белоруссией обстреляли из пневматики

Польские патрули на границе с Белоруссией обстреляли из пневматики. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

Он отметил, что на польско-белорусской границе нарастает агрессия нелегальных мигрантов. Люди нападают на польские патрули и забрасывают их камнями.

Число пенсионеров в России упало до минимума

Численность пенсионеров в России резко сократилась. За первую половину 2023 года их число уменьшилось на 404,2 тысячи человек, со ссылкой на данные Социального фонда сообщает газета «Ведомости».

За шесть месяцев количество пенсионеров в России упало с 41,78 до 41,38 миллиона человек — это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы. Такие изменения связаны с переходным периодом: в 2023, 2025 и 2027 годах выйти на отдых смогут лишь те, кому положена досрочная пенсия за выслугу лет и проживание в условиях Крайнего Севера, чиновники, артисты и врачи, — пояснил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Давид Кришталь.

Стало известно, как долго Костомаров будет выступать на льду в Сочи

Согласно планам шоу "Письма любви" Ильи Авербуха, до 30 сентября на лед дворца "Айсберг" будет выходить олимпийский чемпион Роман Костомаров. Премьера шоу 22 августа стала для него первым выступлением после тяжелой болезни.

Имени Романа Костомарова не было в программе, зал горячо поддержал его появление во время номера супруги Оксаны Домниной.

Водитель вылетел на тротуар и сбил 10 человек

Водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар в Калуге, в результате ДТП пострадали около 10 человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.