Польские патрули на границе с Белоруссией обстреляли из пневматики. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

Он отметил, что на польско-белорусской границе нарастает агрессия нелегальных мигрантов. Люди нападают на польские патрули и забрасывают их камнями.

Пресс-секретарь считает происходящее на границе «сложным этапом». По его словам, обстановка стала напряженной еще несколько недель назад, и ситуация лучше не становится. Всего на 24 августа польские пограничники зарегистрировали 20 тысяч попыток нелегального пересечения границы с территории Белоруссии. При этом со временем попытки становятся все более организованными, подчеркнул Жарын.