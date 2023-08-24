Польские патрули на границе с Белоруссией обстреляли из пневматики
Польские патрули на границе с Белоруссией обстреляли из пневматики. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.
Он отметил, что на польско-белорусской границе нарастает агрессия нелегальных мигрантов. Люди нападают на польские патрули и забрасывают их камнями.
«Уничтожена патрульная машина, выпущено несколько пневматических пуль (в сторону патрулей — прим. ред.)», — добавил Жарын.
Пресс-секретарь считает происходящее на границе «сложным этапом». По его словам, обстановка стала напряженной еще несколько недель назад, и ситуация лучше не становится. Всего на 24 августа польские пограничники зарегистрировали 20 тысяч попыток нелегального пересечения границы с территории Белоруссии. При этом со временем попытки становятся все более организованными, подчеркнул Жарын.