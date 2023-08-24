ВС РФ нанесли удар по центру принятия решений ВСУ

В ночь на 24 августа российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центру принятия решений ВСУ. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.

В Минобороны подчеркнули, что удар был нанесен оружием морского и наземного базирования.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», - заявили военные.

Кроме того, были уничтожены пять украинских складов боеприпасов в ДНР, Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областях.

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также три американские артиллерийские системы М777. На Запорожском направлении - более 110 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, четыре М777.

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».