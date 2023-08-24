Самолет рейса Сочи — Екатеринбург совершил аварийную посадку

Самолет рейса Сочи — Екатеринбург подал сигнал тревоги над Каспийским морем
Самолет рейса Сочи — Екатеринбург подал сигнал тревоги во время полета над Каспийским морем у побережья Дагестана. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как сообщает ТАСС, он благополучно приземлился в аэропорту Минеральных Вод. Собеседник агентства рассказал, что экипаж сообщил о нештатной ситуации и запросил экстренную посадку. Причина происшествия не уточняется. В результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщает «Интерфакс», самолет запросил посадку через час после вылета, когда находился возле побережья Дагестана.
Напомним, что 22 августа в Новокузнецке самолет Boeing 737 авиакомпании «Северный ветер» повредил шасси при посадке в условиях густого тумана. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении. На борту находились 140 человек, никто не пострадал.