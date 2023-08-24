Самолет рейса Сочи — Екатеринбург совершил аварийную посадку

Самолет рейса Сочи — Екатеринбург подал сигнал тревоги во время полета над Каспийским морем у побережья Дагестана. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Как сообщает ТАСС, он благополучно приземлился в аэропорту Минеральных Вод. Собеседник агентства рассказал, что экипаж сообщил о нештатной ситуации и запросил экстренную посадку. Причина происшествия не уточняется. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает «Интерфакс», самолет запросил посадку через час после вылета, когда находился возле побережья Дагестана.