Встречу президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана планируется провести в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

Собеседник агентства назвал возможную дату переговоров - это понедельник, 4 сентября.

В середине июля Эрдоган сообщил, что Анкара готовится к визиту Путина в августе.

За месяц до этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Турцию по приглашению Эрдогана, но конкретные сроки визита еще не обсуждались.