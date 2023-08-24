СМИ: Путин и Эрдоган запланировали встречу в Сочи
Встречу президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана планируется провести в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.
Собеседник агентства назвал возможную дату переговоров - это понедельник, 4 сентября.
В середине июля Эрдоган сообщил, что Анкара готовится к визиту Путина в августе.
За месяц до этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Турцию по приглашению Эрдогана, но конкретные сроки визита еще не обсуждались.
14 августа турецкие СМИ писали, что Путин приедет в Турцию «в ближайшие дни», а 22 августа появились сообщения, что Эрдоган планирует встретиться с Путиным в России. Основной темой встречи станет продление зерновой сделки России и Украины.