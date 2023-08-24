Адрианну Курилец объявили в розыск за призывы к насилию над офицерами РФ

Украинскую актрису Адрианну Курилец объявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России .

Напомним, что 6 мая следователи возбудили уголовное дело в отношении Курилец по ст. 2828 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Причиной стали призывы к насилию над российскими офицерами.

В апреле прошлого года актриса снялась в социальной рекламе на Украине, которая была сделана наподобие роликов боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В нем она нелестно высказалась о русских, пообещала им смерть и имитировала казнь российского военнослужащего.